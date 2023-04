Ligue des Champions : Ancelotti explique les raisons du remplacement de Benzema contre Chelsea

Compétiteur dans l'âme, Karim Benzema n'aime pas être remplacé. Sorti dès la 71e minute contre Chelsea ce mardi, l'attaquant français est apparu agacé au moment de rejoindre le banc. Selon El Chiringuito, aurait même lancé un "je me sens bien".

Afin d'éteindre une polémique qui n'en était même pas une, Carlo Ancelotti s'est expliqué en conférence de presse, sur son choix de sortir son numéro 9, qui n'a pas marqué ce soir-là. "Karim va bien. Il a reçu ce coup et je l’ai remplacé parce que quand je pense que le match est joué, je veux lui donner un peu plus de repos comme Kroos et Modric. L'important est de l'expliquer. J’ai parlé avec lui et je lui ai dit que si je pouvais l’enlever (du terrain, ndlr) quelques minutes, je le ferai. Cela n'avait pas de sens pour lui de continuer avec ce petit problème et le match était décidé. Il l'a parfaitement compris."