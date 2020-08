Ligue des Champions (8emes de finale) : Le Bayern assomme Chelsea et file en quarts

Lauréat 3-0 au match aller, le Bayern Munich a de nouveau battu Chelsea au retour. Le club bavarois s'est qualifié pour les quarts de finale de la C1 aux dépens des Blues et Robert Lewandowski en a profité pour soigner ses stats. Dès la 8e minute, le prolifique buteur polonais était crocheté dans la surface adverse par Caballero et se faisait justice lui-même en trompant l'expérimenté portier londonien, pourtant parti du bon côté. 1-0. Les Blues, qui avaient perdu Azpilicueta, Pulisic et Pedro sur blessure en finale de FA Cup contre Arsenal, tardaient à réagir dans une organisation expérimentale. Les Munichois en profitaient à la 24e minute en exploitant une perte de balle de Mateo Kovacic suite à laquelle Lewandowski servait Perisic, dont la reprise sans contrôle se logeait au fond des filets des visiteurs. Chelsea parvenait à remettre un pied dans le match en capitalisant sur une faute de main de Manuel Neuer, après à un centre rasant de Palmieri.Ce remake de la finale 2012 de C1 allait inexorablement tourner à la faveur du Bayern, d'autant que la physionomie de la seconde période ne différait que très peu de celle du premier acte. Corentin Tolisso donnait d'ailleurs de l'ampleur à l'avance de son équipe à un quart d'heure de la fin du match (3-1). Le Français claquait une sublime reprise de volée plat du pied sur un service de Lewandowski pour permettre aux Bavarois de s'envoler. Un Lewandowski pas encore rassasié. Le Polonais, impliqué dans chacun des buts du Bayern dans cette généreuse double confrontation face à Chelsea, ajoutait une nouvelle réalisation personnelle à 7 minutes du terme. Une superbe tête piquée sur un service d'Odriozola pour le 4-1, qui sera d'ailleurs le score final.