Ligue des Champions (8eme de finale) : Villarreal accroche la Juventus

Un nul glané à l’extérieur en match aller d’une double confrontation européenne s’apparente généralement à une bonne opération. Il y a cependant fort à parier que ce n’est pas avec ce sentiment-là que les joueurs de la Juventus Turin ont quitté ce mardi l’Estadio Ceramica, l’antre de Villarreal. Contre le Sous-Marin Jaune, ils avaient tout pour l’emporter, mais au final ils ont dû se contenter du minimum.

Vlahovic marque plus vite que son ombre

Contre la bande à Unai Emery, la soirée ne pouvait pas mieux commencer pour les Piémontais. Au bout de 30 secondes de jeu, ils étaient déjà devant à la marque. Le redoutable Dusan Vlahovic frappait d’entrée lors de ce qui était sa première apparition en Ligue des Champions. Servi en profondeur par Danilo, le Serbe parvenait à contrôler de la poitrine en pleine course avant d’enchainer d’un tir en pivot et dans un angle fermé. Un but sublime, mais qui n’était en rien annonciateur de la suite de la soirée pour lui et ses coéquipiers.



L’ancien Florentin a eu du mal ensuite à se défaire du marquage strict qui lui a été imposé. Et c'est le cas aussi du reste de ses partenaires. Bien que bénéficiant d’espaces dans le dos des défenseurs ibériques, la Vieille Dame n’a plus été en mesure de se montrer dangereuse, si ce n’est peut-être par l’intermédiaire de Weston McKennie (38eme). L’équipe de Massimiliano Allegri n’a pas été assez entreprenante et cette prudence lui a porté préjudice.

Rabiot a échappé à un rouge

Malgré le coup dur essuyé dès l’entame, Villarreal n’a jamais paniqué. Les lauréats de la dernière Ligue Europa auraient même pu recoller au score dès la 12eme minute s’il n’y avait pas eu le poteau pour repousser une reprise de l’ancien Parisien Giovanni Lo Celso. La réussite a fui les locaux. Il en fallait toutefois beaucoup plus pour les décourager. A la 66eme minute, ils ont été récompensés de leurs efforts.



Dani Parejo a remis les deux équipes à égalité en convertissant d’une reprise sans contrôle une excellente passe du Français Etienne Capoue. La liberté dont l’ancien valencien a bénéficié dans la surface pour armer son tir était pour le moins surprenante. A 1-1, Villarreal a pris confiance, et la Juve, elle, a perdu son sang-froid. Adrien Rabiot a même échappé de peu à un carton rouge à un quart d’heure du terme. Les Bianconeri ont terminé le match péniblement et, au final, le nul enregistré n’est peut-être pas si mauvais que cela.