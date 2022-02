Ligue 1 - Salzbourg, "l'équipe B" de Red Bull face à l'ogre Bayern

Lorsqu'il s'est lancé en Formule 1, le groupe autrichien fondé par le milliardaire Dietrich Mateschitz a mis cinq ans pour décrocher son premier titre de champion du monde (2010). La Ligue des champions s'annonce nettement plus difficile à conquérir, malgré les ambitions affichées au début de l'aventure. Le RB Salzbourg, lancé en 2005, domine le championnat autrichien mais sert aussi de pépinière de talents pour alimenter le vaisseau amiral de la flotte: le RB Leipzig, en Allemagne. Une quinzaine de joueurs ont fait le voyage entre les deux clubs depuis 2015. La liste des petits prodiges formés dans la ville de Mozart - passés ou non par Leipzig ensuite - a d'ailleurs fière allure: Sadio Mané, Naby Keita (Liverpool) et Erling Haaland (Dortmund) sont les plus connus. Les deux "RB" bénéficient en outre de l'apport du "réseau" Red Bull, avec ses franchises de New-York, du Brésil et anciennement du Ghana (cette dernière dissoute en 2014), qui détectent, forment et font converger vers l'Europe les meilleurs espoirs de leur région.

"L'égal du Bayern"



Lorsque Leipzig est monté en première division en 2016, les dirigeants voyaient très grand. Le but affiché était alors de "devenir l'égal du Bayern en Allemagne, mais aussi en Europe". Après cinq années dans l'élite, Red Bull a dû se rendre à l'évidence. Malgré une belle réussite sportive, rattraper le "Rekordmeister", vainqueur des neuf derniers championnats et de la Ligue des champions 2020, est un défi hors de portée pour l'instant. "L'objectif a été revu à la baisse", analyse pour l'AFP Ullrich Kroemer, journaliste indépendant auteur de livres sur Red Bull et le football: "La semaine dernière, Oliver Mintzlaff (le président de Leipzig) a encore admis que le Bayern avait +des années-lumière d'avance+".

"A ce jour, Red Bull se satisfait d'avoir installé Leipzig sur le podium de la Bundesliga (quatre fois en cinq saisons, NDLR) et de rivaliser avec Dortmund pour le titre honorifique de deuxième meilleur club d'Allemagne", ajoute M. Kroemer. La demi-finale de Ligue des Champions 2020 (perdue face au Paris SG) fut un coup d'éclat, resté sans lendemain. Car Leipzig, malgré les ressources de Red Bull, ne joue pas encore dans la même ligue financière que Munich: fin 2020, le Bayern affichait un chiffre d'affaires annuel de 664 millions d'euros. Plus du double de celui de Leipzig (325 millions).

Pillé par le Bayern



Résultat, le richissime Bayern a pillé le RB l'été dernier, en lui enlevant trois de ses meilleurs atouts: l'entraîneur Julian Nagelsmann, le patron du milieu Marcel Sabitzer, et son meilleur défenseur Dayot Upamecano. Certes "Mateschitz a l'argent", dit M. Kroemer, "et il pourrait en injecter plus, mais il doit respecter les règles du fair-play financier européen. Ces ventes étaient déjà un aveu que Leipzig est encore loin du Bayern sur les plans financier et organisationnel". Face à cet ogre bavarois, que peut espérer mercredi le "petit RB" de Salzbourg ? Le champion d'Autriche s'était enorgueilli en 2018-2019 d'avoir contribué à bouter son "grand frère" de Leipzig hors de la Ligue des champions, en le battant deux fois de suite en phase de groupe (1-0 à domicile et 3-2 à Leipzig). Mais les hommes de Julian Nagelsmann, qui ont remporté 25 de leurs 27 derniers matches dans la compétition reine (pour un nul et une seule défaite), sont d'un tout autre calibre. Et le maillot aux deux taureaux de "Red Bull" ne les impressionne guère: ils ont déjà maté Leipzig deux fois en championnat cette saison (4-1 à Leipzig, 3-2 à Munich).

Grande première pour Salzbourg !