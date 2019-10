Lille reçoit Chelsea ce mercredi pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une première au stade Pierre-Mauroy après un revers initial à Amsterdam (0-3). Pour autant, Christophe Galtier ne veut pas renier ses ambitions dans le jeu et considère même q'uol s'agit de la seule approche possible.

"Je serai dans la même approche que dans chaque match: exprimer nos qualités à travers le jeu. On a un potentiel important, on doit jouer. Sera-t-on plus libérés dès le début par rapport au match de l'Ajax ? Surement. Mais il faudra être très concentrés. Jouons avec nos caractéristiques, avec des jeunes, athlétiquement prêts, techniquement bons. On a notre vécu, notre parcours sur une saison. On doit s'exprimer comme on l'a toujours fait depuis un certain temps, en étant plus intenses et déterminés que face à l'Ajax", a-t-il en effet plaidé pour le site du club.