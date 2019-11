Lewandowski, quatre buts en moins de 15 minutes !

Le spectacle était au rendez-vous ce mardi à l’occasion des premiers matches de la 5e journée de la Ligue des Champions. Si les premiers matchs de la soirée, ceux qui se sont disputés à 19h, ont manqué de piment et d’enjeu, ceux de 21h ont tenu toutes leurs promesses. On a notamment pu assister au show de Tottenham, vainqueur 4-2 de l’Olympiakos alors qu’il était mené 0-2. Il y a aussi eu la balade du Bayern Munich en terre serbe (6-0) avec un quadruplé du très prolifique Robert Lewandowski. Enfin, parmi les faits marquants, il y a eu le succès de la Juventus aux dépens de l’Atlético.

La remontada de Tottenham qui porte la signature de Mourinho

Pour son premier match au Tottenham Stadium, José Mourinho ne pouvait peut-être pas espérer meilleur scénario que celui qu’il a vécu ce mardi lors du duel entre ses Spurs et l’Olympiakos. L’entame de match des siens a été totalement manquée avec deux buts encaissés en l’espace de 20 minutes, mais la suite a été beaucoup plus reluisante avec un renversement de scénario incroyable. Probablement tancés et boostés par leur coach à la pause, les Londoniens ont réussi à scorer quatre fois pour aller chercher un succès presque inespéré. Harry Kane a été le principal héros avec un doublé réussi. Une performance exceptionnelle des vice-champions d’Europe et qui valide incontestablement le choix qu’a eu le board de parier sur le Special One.

Lewandowski s’offre un nouveau record

Dans le même groupe, le Bayern Munich a également fait forte impression. Bien que déjà qualifiée, l’équipe bavaroise n’a fait qu’une bouchée de l’Etoile Rouge à l’extérieur. Les Munichois l’ont emporté 4 à 0, avec un quadruplé du seul Robert Lewandowski et ce en l’espace de 15 minutes. Du jamais vu dans l’histoire de cette compétition. Le Polonais améliore un peu plus les statistiques stratosphériques qu’il affiche depuis l’entame de la saison. Et sauf une énorme surprise, il terminera l’année civile comme le meilleur buteur du monde vu qu’avec son exploit du jour il a largement distancé son unique rival, Lionel Messi.



Groupe B

Etoile Rouge de Belgrade-Bayern Munich : 2-6

Tottenham-Olympiakos : 4-2

Manchester City accroché à domicile

Le faux-pas est à relativiser car les champions d’Angleterre étaient déjà certains de passer, mais il fait tache quand même puisque c’est la deuxième fois de rang que les Citizens calent dans cette C1. L’équipe de Pep Guardiola dû partager les honneurs avec Shakhtar Donetsk. Gundogan a ouvert le score pour les Anglais, mais Solomon a rétabli la parité pour les Ukrainiens. En faisant match nul, les Ukrainiens se relancent pour la qualification, surtout que le Dinamo Zagreb, leur concurrent, a chuté du côté de l’Atalanta.



Groupe C

Manchester City-Shakhtar Donetsk : 1-1

Atalanta-Dinamo Zagreb : 2-0

La Juventus ne lâche rien

La Vieille Dame était déjà qualifiée avant d’accueillir l’Atletico Madrid ce mardi à domicile. Cela ne l’a pas empêché de poursuivre sa bonne série en prenant le meilleur sur l’équipe espagnole. C’était serré et la différence ne s’est faite que sur un seul but. Il fut l’œuvre de Paulo Dybala sur coup franc. À l’aller, les Matelassiers avaient égalisé sur le fil, et ils auraient pu le faire de nouveau sans l’énorme manqué d’Alvaro Morata en toute fin de match. Avec ce succès, les Bianconeri sont assurés de finir premiers. L’Atlético, de son côté, doit encore batailler pour finir deuxième.



Groupe D

Juventus-Atletico Madrid : 1-0

Lokomotiv Moscou-Bayer Leverkusen : 0-2



Groupe A

Real Madrid-PSG : 2-2

Le résumé

Galatasaray-Bruges : 1-1