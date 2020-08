Lewandowski (Bayern) se félicite de n’avoir « jamais abandonné »

Le Bayern Munich a été couronné champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire, dimanche soir à Lisbonne. Cependant, pour bon nombre de ses joueurs il s’agissait d’un premier triomphe sur la scène continentale. Robert Lewandowski en fait partie. Le Polonais était arrivé à Munich juste après le triomphe de 2013. A 32 ans, il a donc enfin eu le privilège de soulever la Coupe aux grandes oreilles. Une vraie délivrance pour lui, et il n’a pas manqué de partager sa joie avec ses nombreux fans dès la fin des célébrations.

« N’abandonnez jamais quand vous échouez »

Sur son compte Instagram, Lewandowski a publié un message dans lequel il a exprimé son bonheur d’avoir récolté les fruits des multiples efforts accomplis durant sa carrière. « N'arrêtez jamais de rêver. N'abandonnez jamais lorsque vous échouez. Travaillez dur pour atteindre votre objectif. Merci pour votre soutien, pour avoir cru en nos capacités. Nous sommes champions d’Europe ! », a-t-il écrit. Des propos forts et qui ont de quoi inspirer tous ceux qui connaissent des échecs à répétition et qui continuent de batailler pour parvenir à leurs fins.

La saison 2019/2020 de Lewandowski aura été exceptionnelle. Toutes compétitions confondues, il a claqué 55 réalisations. Ce qui est de loin le meilleur total de sa carrière. Et parmi ces buts, il y en a que 15 réussis rien qu’en Ligue des Champions (en 9 matches consécutifs). Dans l’histoire de cette compétition, il n’y a que l’illustre Cristiano Ronaldo qui a fait mieux. Des statistiques ébouriffantes et qui auraient fait de l’ancien joueur du Borussia le favori numéro un pour le Ballon d’Or si cette récompense n’avait pas été annulée pour l’édition 2020 à cause de la crise du Covid-19. Mais, connaissant le bonhomme et le côté compétiteur qui l’anime, il y a fort à parier qu’il fera tout pour gagner ce prix l’année prochaine.