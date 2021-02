L'étonnante passerelle Atlético - Chelsea

Les attaquants

[🎞️RESUME] 🇪🇸 #LaLiga

😮 Décidément, Levante donne du souci à l'Atlético Madrid !

👉 Défaite 2-0 des Colchoneros face aux Granotes

🤏 Les hommes de Diego Simeone ne comptent plus que 6 points d’avance sur le Real Madrid...https://t.co/FgVjUZwqUA

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 20, 2021

Les autres

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #FACup

☑ Chelsea décroche son billet pour les quarts de finale !

🎯 Un but de Tammy Abraham, et Barnsley est éliminé !https://t.co/596zDneauz

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 11, 2021

Le coach

La filiation des attaquants entre l'Atlético et Chelsea, sur les vingt dernières années, est assez stupéfiante :a creusé le tunnel, à l'Atlético lors de la saison 1999-2000 avant de rejoindre les Blues avec plus de succès jusqu'en 2004 ;a autrement plus marqué l'Atlético, enfant chéri de 2001 à 2007 avant un ultime retour de 2015 à 2018, que Chelsea où il est tout de même resté quatre ans (de 2011 à 2015) dans la foulée de sa belle expérience à Liverpool ;, lui, ne s'est imposé nulle part, à Chelsea en 2004-2005 puis à l'Atlético en 2005-2006., en revanche, s'est montré costaud durant sept ans dans les deux clubs, d'abord à l'Atlético de 2010 à 2014 puis à Chelsea de 2014 à 2017 ; encore plus extrême - dans les deux sens - que Fernando Torres,a été roi à l'Atlético de 2011 à 2013 (52 buts en 68 matchs) avant de se montrer complètement transparent à Chelsea en 2015-2016 ; dernier produit en date de cette filiation,a passé trois ans à Londres, de 2017 à 2019, avant d'être prêté la saison passée à l'Atlético.Parmi les plus éminents défenseurs des maillots des deux clubs ces dernières années, l'ancien Lyonnaisa également été bien moins inspiré à Chelsea, en 2004-2005, que lors de ses sept années à l'Atlético de 2010 à 2017 ; à peu près dans le même état d'esprit,a été prêté six mois à Chelsea en 2006 (par le Dynamo Moscou) avant de demeurer trois ans à l'Atlético ;s'est révélé à l'Atlético de 2011 à 2014, avant de revenir à Chelsea - qui l'avait prêté en Espagne - jusqu'en 2018 ; enfin, comme Falcao ou Tiago, a été bien plus marquant à l'Atlético (de 2010 à 2014, puis de 2015 à 2019) qu'à Chelsea, où il est allé s'égarer une saison au coeur de sa décennie madrilène.A l'inverse de la majorité des joueurs cités précédemment,a lui connu moins de succès à l'Atlético, où il n'a fait que passer en 1999-2000, qu'à Chelsea où il est resté les quatre saisons suivantes. C'est le dernier entraîneur à être resté aussi longtemps en poste chez les Blues, subissant la bougeotte de Roman Abramovitch un an après la prise de pouvoir du milliardaire russe...