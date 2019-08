Les stats ont parlé, le Real va remporter la Ligue des champions

Les fameux Big Data ont parlé. A l’initiative de BT Sport, les experts es-statistiques de Google, Opta et Squawka ont en effet écrit le scénario de la Ligue des champions cru 2019-2020. Et après avoir abandonné sa couronne en 2019, le Real Madrid, triple vainqueur de l’épreuve entre 2016 et 2018 devrait retrouver son sceptre.

Pour ce faire, les Merengue disposeront en finale du Bayern Munich (3-2) grâce notamment à un but de Luka Jovic. Et ce après un parcours des plus compliqués puisque les troupes de Zinedine Zidane élimineront successivement Manchester City en huitièmes de finale (avec un prolifique 7-5 sur l’ensemble des deux matches), Chelsea en quarts (4-2) et enfin le rival barcelonais en demi-finale (5-2).

Le PSG en quarts

De leur côté, les champions d’Allemagne se déferont à la suite de l’Atlético Madrid en huitièmes de finale (3-1), du PSG en quarts de finale (3-2) et de la Juventus Turin dans le dernier carré (3-0). Après trois années de suite à buter sur les huitièmes de finale, les champions de France seront contents d’apprendre qu’ils pousseront cette fois jusqu’en quarts.

Et les Rouge et Bleu ne seront pas le seul représentant tricolore en quarts puisque l’Olympique Lyonnais, après avoir sorti l’Atalanta Bergame en quarts, tomberont de justesse face à la Juve (2-1). A noter enfin que Tottenham, un an après avoir accédé au dernier carré de la C1, s’offrira cette fois la Ligue Europa…