Les statistiques accablantes de l'attaque du Real

Si les Madrilènes n’ont pas manqué de pointer du doigt l’arbitrage au moment d’évoquer le 0-0 enregistré face au Betis Séville, samedi, lors de la 12e journée de Liga, la faute notamment à un penalty oublié dans les dernières minutes de la rencontre, la prestation des troupes de Zinedine Zidane apparaît pourtant bien plus préoccupante. Notamment en attaque où les Merengue sont apparus guère inspirés et toujours orphelins de Cristiano Ronaldo, parti à l'été 2018.

Avec 21 buts inscrits en 12 matches de Liga cette saison, le Real Madrid peut certes toujours se targuer d’être la troisième attaque de Liga derrière le FC Barcelone (29) et Villarreal (25), mais certaines statistiques affichées par Karim Benzema et consorts sont pour le moins inquiétantes. Les Madrilènes ont notamment déjà tiré pas moins de 209 fois au but. Pour donc 21 buts. Ils n’ont ainsi converti que 11,5% de leurs tentatives. Et ce alors qu’ils n’avaient déjà transformé que 14,8% de leurs tirs la saison dernière. Le Real n’avait jamais été aussi peu efficace depuis 2009 et l’arrivée de Cristiano Ronaldo, l’homme aux 450 buts en 438 matches toutes compétitions confondues.

Autre chiffre embarrassant pour la Casa Blanca: le 0-0 concédé samedi est déjà la quatrième match sans but de la saison. Après le déplacement au PSG en Ligue des champions (3-0), et ceux chez l’Atlético (0-0) et à Majorque (1-0) en Liga. Quatre matches en 15 rencontres depuis la reprise, soit 28,6% des matches. Et ce alors que le Real est déjà resté muet à 13 reprises la saison dernière en 57 sorties. Au total, Madrid a terminé près de 24% de ses matches sans marquer depuis le départ de Cristiano Ronaldo. En neuf saisons avec le Portugais, cela ne s’était produit que 46 fois en 519 matches, soit un ratio de 8,9%. Un seul être vous manque…

