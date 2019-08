Les prochaines finales à Saint-Pétersbourg, Munich et Londres ?

Les villes qui succèderont à Istanbul, théâtre de la finale de la Ligue des champions en 2020, ne sont encore officiellement connues, mais c’est tout comme. Si l’UEFA ne les a pas encore communiquées, l’agence Associated Press révèle que Saint-Pétersbourg, Munich et Londres accueilleront l’affiche de la C1 en 2021, 2022 et 2023.

Avec des capacités respectives de 68.000, 75.000 et 90.000 places, la Gazprom Arena, l’Allianz Arena et le Wembley Stadium auraient séduit les dirigeants de l’instance européenne. Le comité exécutif de l’UEFA devrait confirmer cette information le 24 septembre prochain lors de sa réunion prévue à Ljubljana, en Slovénie.