Les Parisiens s'enflamment pour Mbappé

Mauro Icardi a eu beau signer le premier doublé de sa carrière en Ligue des champions, Angel Di Maria se fendre d’un nouveau coup d’éclat avec cette fois trois passes décisives ou Thiago Silva livrer un nouveau récital en défense, il n’y en avait finalement que pour Kylian Mbappé après le carton réalisé par le PSG à Bruges (5-0).

Sur le banc au coup d’envoi, ce qui n’a évidement pas été à son goût, le champion du monde tricolore n’en a pas moins eu le temps d’inscrire un triplé. Une nouvelle performance hors-norme qui lui a valu les félicitations de tous ses coéquipiers et un concert de louanges à l’issue de la rencontre. Et Thiago Silva, en bon capitaine, n’a pas été le moins élogieux. "C'était incroyable, il a fait un match extraordinaire", a ainsi lancé le Brésilien, assurant ne pas être surpris pour autant. "On sait qu’il a des dons", a-t-il ajouté.

Débarqué au PSG cet été, Abdou Diallo n’était évidemment pas le moins impressionné. Mais pas pour autant le plus surpris. "Kylian nous a fait beaucoup de bien. Tout le monde doit amener sa pierre à l'édifice mais, lui, pour le coup c'est un rocher qu'il nous apporte ce soir (mardi)", s’est enthousiasmé le défenseur tricolore, entré en jeu après la sortie sur blessure d’Ander Herrera et qui a souligné la grande forme du Français à l’entraînement. "Mais c'est normal il est dans le bon état d'esprit. Si vous l'aviez vu après Nice... J'étais content de ne pas m'entraîner d'ailleurs, j'étais au décrassage... C'est monstrueux. Quand il touchait le ballon il se passait quelque chose, il allait droit devant et il marquait, il marquait, il marquait... C'est Kylian, quoi !"

Et le son de cloche était le même chez Mauro Icardi, lui aussi fraîchement arrivé à Paris. "Je suis très content de jouer avec un joueur de ce niveau ! On savait qu'il allait faire la différence quand il entrerait et c'est le plus important au final, il a mené l'équipe à la victoire", a-t-il sobrement ajouté, bien conscient que son doublé n’allait pas suffire à lui voler la vedette.