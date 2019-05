Les opposants à la réforme de la C1 s'organisent

Ce mercredi à Nyon (Suisse), le Comité exécutif de l’UEFA a prévu de réunir les dirigeants de European Leagues, l'association des championnats européens qui rassemble quelque 900 clubs issus de 32 ligues professionnelles réparties dans 25 pays du continent. Ce afin d’ouvrir une "discussion générale sur l'avenir du football professionnel en Europe". A l’ordre du jour, la fameuse réforme de la Ligue des champions ne manquera pas d’être évoquée. Prévue pour 2024 au plus tard, elle pourrait mettre aux prises 32 équipes dispatchées en quatre poules - soit un mini-championnat de huit formations dont les six premiers seraient assurés de jouer l’édition suivante indépendamment de leur classement en championnat. Une formule aux allures de ligue fermée qui semble plaire aux mastodontes du Vieux continent.

"Cette saison, c'était la première fois depuis 11 ans que Manchester United jouait ici, à Barcelone, et c’est la première fois depuis 2006 pour Liverpool, dixit Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, dans une interview accordée au Guardian. Nous ne pouvons pas jouer autant de matches et si peu face à des clubs comme Manchester United ou Liverpool. Les fans veulent plus d’affiches européennes, et à partir de 2024 le nouveau format va le permettre !" Pas question en revanche d’empiéter sur la Liga le week-end – l’une des pistes étudiées par l’UEFA à l’heure actuelle – même si le patron blaugrana aimerait délocaliser au moins trois rencontres de championnat par saison: "Une aux Etats-Unis, une autre au Moyen-Orient et une autre en Asie du sud-est, afin de nous rapprocher de nos fans."

Un projet "néfaste" selon De Laurentiis

En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne sont pas franchement séduits par le projet, mais Karl-Heinz Rummenigge et Hans-Joachim Watzke se disent prêts au compromis. En revanche, les écuries italiennes que sont la Juventus, l’Inter, l’AC Milan et l’AS Roma se montrent particulièrement enthousiastes, emmenées par un Andrea Agnelli qui, non content de présider aux destinées des Bianconeri, dirige également l'Association européenne des clubs de football (ECA), parfaitement en phase avec Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, quant à cette refonte de la C1. Ce qui n’est évidemment pas le cas de tout le monde…

European Leagues appelle ainsi ses membres à se réunir à Madrid ce mardi, à la veille du rendez-vous de Nyon. Ce afin de trouver un argumentaire commun pour contrer l’UEFA et l’ECA dans leurs dérives élitistes. 150 des 900 clubs concernés ont d’ores et déjà confirmé leur présence dans la capitale espagnole, note la Gazetta dello Sport. Parmi lesquels le Napoli d’Aurelio De Laurentiis, qui dans les pages du Corriere della Sera juge "néfaste pour le football européen" le chantier de la Ligue des champions. "C'est une formule qui pourrait fonctionner dans un premier temps, mais qui au bout du compte éloignerait une bonne partie des spectateurs et des supporters." Aussi l’intéressé suggère-t-il une autre voie, militant pour une fusion des deux coupes d’Europe actuelles.

"La Ligue des champions et la Ligue Europa seraient remplacées par un tournoi réunissant 80 équipes: les sept premières des championnats italien, français, anglais, allemand et espagnol, et les quatre premiers des championnats portugais, néerlandais, belge, suédois et ainsi de suite…" Selon cette formule, quatre groupes de 20 équipes seraient érigés, pour 19 confrontations sèches déterminées par tirage au sort. Les quatre premiers de chaque poule rallieraient alors les huitièmes de finale. "On jouerait les mardis, mercredis et jeudis, pour respecter la tenue des championnats nationaux le week-end", conclut le sulfureux dirigeant napolitain. Reste à savoir où trouver autant de créneaux disponibles dans le calendrier des clubs concernés.