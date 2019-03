Les notes: Mbappé, un jour sans...

Buffon (4)

Le vétéran italien est coupable. Sa parade ratée a offert le 2e but à Lukaku et a laissé MU dans le match (30e). Il n’a rien eu d’autre à faire.

Kehrer (3,5)

Son début de match a été catastrophique. Sa passe trop molle en retrait envoie Lukaku vers l’ouverture du score d’entrée (2e). Marqué par cette erreur, le jeune allemand a été pris de vitesse ou a glissé sur le terrain du Parc (29e). Thomas Tuchel ne l’a sorti qu’à la 70e minute.

Thiago Silva (5,5)

Le capitaine parisien a été exemplaire. Il a fait preuve d’une sérénité à toute épreuve pour rattraper les petits errements de ses coéquipiers et ce jusqu’à la dernière minute.

Kimpembe (4)

Il n’a pas eu beaucoup de boulot en début de match et sa projection vers l’avant a alors été utile dans le jeu. Mais il a paniqué en seconde période avec de mauvaises relances et a fini par contrer le ballon de la main dans la surface de réparation pour "offrir" le penalty de l’élimination (94e). Cruel.

Dani Alves (6)

Le meilleur Parisien. Depuis le côté droit, il a enclenché toutes les offensives du PSG en début de match. C’est lui qui a lancé Mbappé sur l’égalisation (11e) et il a continué à trouver ses coéquipiers en profondeur. Il a baissé en régime au fil du match mais sa vision de jeu a fait du bien lorsque le ballon est passé par lui.

Verratti (5,5)

Maître du jeu au match aller, le "Petit Hibou" a eu moins de réussite ballon au pied ce mercredi, avec un peu plus de déchet et peu de sorties de balle de grande classe comme il en a l’habitude. Par contre, défensivement, il a été excellent, avec de nombreux ballons grattés. Exemplaire comme Thiago Silva.

Marquinhos (4)

Excellent au pressing de Pogba il y a trois semaines, le Brésilien, de nouveau placé à la récupération, n’a pas servi à grand-chose sur cette manche retour. Il a touché très peu de ballons car il s’est caché quand son équipe l’a eu et elle l’a eu beaucoup de temps (76% de possession en première période). Il a fini en défense centrale lors des 25 dernières minutes.

Bernat (5)

Il a été dangereux en début de match avec un centre vers Mbappé (7e) puis a égalisé sur une frappe du prodige tricolore (11e), avant de rater une autre occasion (20e). Il s'est montré bien plus discret par la suite et a subi face à la fougue de Dalot.

Draxler (4)

Le milieu allemand a eu du mal à exister en première période, noyé dans un bloc mancunien regroupé. Il s’est montré bien plus mobile et incisif après la mi-temps mais a cédé sa place sur blessure (70e).

Di Maria (5)

Il a apporté du danger, mais avec trop d’irrégularité. L’Argentin a offert un superbe ballon de but à Bernat (19e) et a tenté sa chance à plusieurs reprises. Il s’est vu refuser un joli but pour hors-jeu en début de seconde période (55e) et a alors baissé le pied, se montrant incapable d’ajuster ses centres en fin de match.

Mbappé (4)

Une vraie déception. En l’absence de Neymar, le champion du monde 2018 a évidemment été surveillé comme le lait sur le feu. Il a été un danger permanent et l'un de ses tirs s'est transformé en passe décisive pour Bernat (12e). Mais il a ensuite commencé à perdre de nombreux ballons. Après sa superbe talonnade pour un Di Maria hors-jeu (55e), il a été catastrophique par la suite, en butant sur un Smalling bien moins rapide que lui ou glissant devant De Gea (84e).