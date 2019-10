Les Lyonnaises brillent pour leur 100e en C1

Quadruples tenantes du trophée, six fois sacrées en Ligue des champions depuis 2011, les Lyonnaises n’ont de cesse d’écrire l’histoire sur la scène continentale. Ce mercredi à Hjorring, au Danemark, l’OL féminin jouait son 100e match de C1. Avec à la clef un 78e succès dans le cadre d’un huitième de finale aller rondement mené (0-4).

Ada Hegerberg a été l’une des Fenottes les plus en vue dans ce match, en ouvrant le score sur penalty (17e), puis en scellant la marque (54e) pour rejoindre l’Allemande Anja Mittag au sommet de la hiérarchie des buteuses européennes. La joueuse de Rosengard, en Suède, a frappé 51 fois en Ligue des champions, avec Postdam, le PSG ou Wolfsbourg. La jeune Lyonnaise de 24 ans l’a égalée ce jour avec dix printemps de moins au compteur.

L’incontournable Eugénie Le Sommer n’a pas été en reste dans cette partie, forte d’un doublé elle aussi pour concrétiser l’ultra-domination de l’OL sur le Fortuna Hjorring (71% de possession de balle). Aux 29e et 41e minutes, l’attaquante de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets et sa seconde réalisation est tout bonnement splendide. Une merveille de frappe enroulée décochée des 20 mètres et expédiée en lucarne. Pour un 45e but en C1 – record tricolore.

Dans les autres matches de la soirée, le PSG a également surclassé les Islandaises de Breidablik, à l’extérieur (0-4), emmené par Saevik (10e), Formiga (18e), Katoto (29e) et Dudek (90e+2). Arsenal aussi a pris une belle option sur le terrain du Slavia Prague (2-5), Glasgow City en a fait de même à Brondby (0-2). Les Allemandes de Wolfsbourg et du Bayern ont quant à elles cartonné devant Twente (6-0) et à Chimkent, au Kazakhstan (0-5). Enfin le huitième entre Manchester City et l’Atletico de Madrid demeure des plus ouverts après le score de parité enregistré dans le nord de l’Angleterre (1-1).