Les interrogations d'Aulas...

Jean-Michel Aulas a délivré plusieurs enseignements importants sur RMC Sport, dans la foulée du match nul de l'Olympique Lyonnais face au FC Barcelone (0-0). Le président des Gones, comme il aime à le faire parfois, a donné son avis sur le contenu de la rencontre et a notamment révélé qu'il était venu mettre son grain de sel dans le vestiaire, à la mi-temps.

"On va apprendre et regarder ce qu’il s’est passé, mais je compte sur les compétences tactiques de Bruno Genesio. Je suis passé écouter son discours à la pause, et j’avais aussi une ou deux questions à poser sur certains joueurs. Je ne savais pas s’ils allaient pouvoir tenir leur place jusqu’au bout... On est surpris de la fatigue des joueurs. Ça n’apparaissait pas très fluide, on a été émoussés rapidement."

Par ailleurs, le président de l'OL a été interrogé sur le sujet de la prolongation de Genesio, et il a donné une réponse très claire: une décision sera prise le 31 mars en fonction des résultats et du ressenti global. "JMA" a précisé qu'il appréciait énormément son entraîneur. Et si le résultat à Barcelone, dans trois semaines, pouvait influer sur l'avenir du coach rhodanien ?