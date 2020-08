Les finales de légende : 2002, la volée magique de Zidane avec le Real Madrid

Le Real Madrid est connu pour être le "roi" de la Ligue des champions. Vainqueur à treize reprises de la fameuse coupe aux grandes oreilles, le club merengue a notamment su marquer l'histoire récente en remportant à trois reprises de façon consécutive le trophée sous la direction de Zinédine Zidane (2016, 2017, 2018). Le technicien français, qui a également remporté deux titres de Liga avec le Real en tant que coach avait, avant sa carrière d'entraîneur, su marquer l'histoire sur le terrain avec la tunique blanche. Le 15 mai 2002, lors de la finale entre le Real Madrid et le Bayern Leverkusen disputée à Glasgow, Zidane a montré l'étendue de son talent avec un geste resté dans l'histoire et les mémoires.



Une volée dans l'histoire pour Zidane

Alors qu'il avait ouvert le score par Raul à la 9ème minute de la rencontre, le Real avait dû céder face à une tête de Lúcio à la 13ème pour l'égalisation allemande. Puis, juste avant la mi-temps (45ème), a eu lieu l’événement du match avec le geste réalisé par Zinédine Zidane. Consécutivement à un une-deux joué entre Roberto Carlos et Santiago Solari le long de la ligne de touche, le Brésilien a ensuite centré en hauteur vers la surface. Positionné dans la surface de réparation, Zinédine Zidane a lentement regardé le ballon redescendre du ciel et a armé sa reprise avant d'expédier le cuir dans la lucarne de Hans-Jörg Butt en le dotant d'une trajectoire incroyable. Incrédule derrière Zidane, Michael Ballack n'a pu que constater la beauté du geste. “Vive la mère qui t’a enfanté Zidane!”, dira un commentateur de la Cadena Ser, pour qualifier son moment de joie. Le Real Madrid décrocha la neuvième C1 de son histoire à l'époque, la première et seule de Zidane en tant que joueur.

Les équipes

Bayer Leverkusen : Butt, Sebescen (65e Kirsten), Živković, Lucio (91e Babić), Placente, Ramelow, Schneider, Ballack, Brdaric (39e Berbatov), Basturk, Neuville.



Real Madrid : César (68e Casillas), Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos, Makele (73e Conceição), Figo (58e McManaman), Solari, Zidane, Raul, Morientes.