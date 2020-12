Les compositions de Manchester United-PSG

Di Maria sur le banc, Cavani titulaire du côté de Manchester



Le onze de départ pour cette 5️⃣e journée de @ChampionsLeague 📋#MUPSG

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 2, 2020

Après sa victoire face à Leipzig (1-0), la semaine dernière, le PSG est devant une nouvelle obligation de résultat contre Manchester United, ce mercredi à Old Trafford (21 heures) si il ne veut pas compromettre ses chances de participer aux huitièmes de finale de cette Ligue des Champions.Alors qu'un nul qualifiera Manchester United pour la suite du tournoi, Thomas Tuchel a effectué un choix fort et va se priver d'Angel Di Maria, qui sera sur le banc des remplaçants. Ainsi, c'est Moise Kean qui sera associé à Kylian Mbappé et Neymar devant.Du côté des Red Devils, Paul Pogba sera lui aussi sur le banc. Un trio d'attaque composé de Rashford, Edinson Cavani et Anthony Martial tentera de faire la différence.: de Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles - McTominay, Fred, Bruno Fernandes - Martial, Cavani, Rashford:Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Danilo, Verratti - Kean, Neymar, Mbappé