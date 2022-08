Les 30 du Ballon d’Or 2022 : avec Benzema et Mbappé, sans Messi !

Qui succèdera à Lionel Messi ? Moins d'un an après le septième sacre de l'Argentin - recordman absolu en la matière -, l'identité du meilleur joueur du monde pour cette année 2022 sera dévoilée. Et en attendant le lauréat, un premier écrémage a été effectué avec la liste des joueurs nommés pour cette édition du Ballon d'Or. France Football a tranché dans le vif pour concocter un groupe de footballeurs considérés comme les grands acteurs de cette saison 2021-22 - un nouveau critère dans l'attribution du prestigieux trophée individuel, qui récompensait, jusqu'alors, une année civile.

Benzema grandissime favori

Parmi les autres paramètres notables, les performances individuelles seront replacées au premier plan pour ce Ballon d'Or France Football 2022, loin devant le palmarès, synonyme de bilan collectif. S'il a presque tout remporté avec le Real Madrid (Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Europe) et l'équipe de France (Ligue des Nations), c'est avant tout pour son impact exceptionnel que Karim Benzema se place comme le grand favori de l'année. Meilleur buteur de C1 et de Liga, l'ancien Lyonnais a réalisé une saison magistrale, avec des performances épiques au printemps contre le PSG (triplé), Chelsea (triplé puis but décisif) et Manchester City (doublé à l'aller, but au retour).

Outre "KB9", plusieurs stars du foot mondial ont pris la lumière. On pense évidemment à Kylian Mbappé, joueur le plus décisif de la saison et leader offensif du Paris Saint-Germain, mais aussi Sadio Mané, brillantissime avec Liverpool et le Sénégal avant son transfert au Bayern Munich, ou encore les Belges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid). Sans oublier Robert Lewandowski, toujours aussi clinique avec le Bayern Munich et nouveau renfort du FC Barcelone, ou Mohamed Salah, remarquable avec Liverpool. Tous ces joueurs font partie de cette liste dévoilée par le mensuel. Quid de Messi et Ronaldo ? Les deux plus grands détenteurs de Ballons d'Or ont connu des fortunes diverses : si Cristiano Ronaldo est bien dans la liste malgré une saison contrastée à Manchester United, Lionel Messi, tenant du titre et recordman absolu (7), n'y figure pas. Neymar est également absent.

Les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2022 :

Thibaut Courtois (Belgique - Real Madrid)



Rafael Leao (Portugal - AC Milan)



Joshua Kimmich (Allemagne - Bayern Munich)



Christopher Nkunku (France - RB Leipzig)



Mohamed Salah (Égypte - Liverpool)



Trent Alexander-Arnold (Angleterre - Liverpool)



Vinicius Jr (Brésil - Real Madrid)



Bernardo Silva (Portugal - Manchester City)



Luis Diaz (Colombie - Liverpool)



Robert Lewandowski (Pologne - Bayern Munich, puis FC Barcelone)



Riyad Mahrez (Algérie - Manchester City)



Casemiro (Brésil - Real Madrid)



Heung-min Son (Corée du Sud - Tottenham)



Fabinho (Brésil - Liverpool)



Karim Benzema (France - Real Madrid)



Mike Maignan (France - AC Milan)



Harry Kane (Angleterre - Tottenham)



Darwin Núñez (Uruguay - Benfica Lisbonne, puis Liverpool)



Phil Foden (Angleterre - Manchester City)



Sadio Mané (Sénégal - Liverpool, puis Bayern Munich)



Sébastien Haller (Côte d'Ivoire - Ajax Amsterdam, puis Borussia Dortmund)



Luka Modric (Croatie - Real Madrid)



Antonio Rüdiger (Allemagne - Chelsea)



Cristiano Ronaldo (Portugal - Manchester United)



Kevin De Bruyne (Belgique - Manchester City)



Dusan Vlahovic (Serbie - Juventus)



Virgil van Dijk (Pays-Bas - Liverpool)



Joao Cancelo (Portugal - Manchester City)



Erling Haaland (Norvège - Borussia Dortmund puis Manchester City)



Kylian Mbappé (France - Paris Saint-Germain)