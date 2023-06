L’équipe type de la Ligue des Champions est connue, City en force

L’heure du bilan a sonné pour la Ligue des Champions. L’édition de la saison 2022-2023 vient de prendre fin avec le sacre de Manchester City ce samedi à Istanbul face à l’Inter Milan. L’aboutissement d’une campagne exceptionnelle pour les hommes de Pep Guardiola, qui parviennent enfin à décrocher leur premier titre dans la compétition. Alors que l’UEFA vient de dévoiler le onze-type de la saison, les Skyblues sont les mieux représentés, en plaçant quatre joueurs, à savoir Ruben Dias, Nathan Akandji, Kevin De Bruyne et Erling Haaland.

L’Inter Milan, malheureux finaliste, voit deux joueurs intégrés ce onze, avec Andre Onana et Alessandro Bastoni. Federico Valverde et Vinicius représentent le Real Madrid. Joao Mario, Di Lorenzo et Salah complètent l’équipe.

FANTASY FOOTBALL BEST XI



👑 Most points: Vini Jr

💵 Best value: Bastoni

💪 Most points in a match: Haaland (25 vs Leipzig)



What was your team's total score? 👇@PlayStation #UCLfantasy pic.twitter.com/yAmukuAuPV