Leonardo, le directeur sportif du PSG, a évoqué la théorie de la peur selon laquelle le club parisien cède à la pression dans les grands rendez-vous européens. Selon lui, Paris n'a à craindre aucune autre écurie européenne :« Pour ce qui est de la fragilité mentale du PSG, je pense qu'on doit oublier un peu ce qui s’est passé les dernières années. Chaque année est différente. Quand on regarde les autres résultats, cela n’arrive pas qu’à nous », a-t-il analysé. « Mais comme Paris est une équipe qui peut gagner mais n’a jamais remporté la Ligue des Champions, peut-être qu'il y a cette discussion quant à savoir si Paris réussira un jour. D’autres équipes l’ont gagné, mais Barcelone va à Liverpool et perd 4-0 après avoir gagné 3-0. Ce sont des choses qui arrivent », a encore considéré Leonardo.



Le directeur sportif du PSG a aussi indiqué, lors de cet entretien, que le PSG est suffisamment fort individuellement et collectivement pour se sortir de n'importe quelle situation :« Nous, on doit sortir un peu de ce film. Parce que le fait d'avoir perdu un match l’année dernière ne veut pas dire qu’on va le perdre cette année. Si on analyse l’équipe joueur par joueur, on ne doit avoir peur de personne. On doit construire un objectif avec tout ça, en mettant toutes nos forces dans la même direction. Je pense que c’est ça le secret. Quand on arrive à faire ça, l’équipe est à chaque fois plus compétitive. Le secret est de construire cette synergie ». Au PSG de se montrer digne de la confiance de son directeur sportif cette saison. Le champion de France a récemment montré sa force de caractère face au Real Madrid à Santiago Bernabeu.