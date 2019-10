Leipzig repasse devant Lyon

Trois semaines après sa défaite à domicile devant l’OL, le RB Leipzig a repris les devants dans la poule G de la Ligue des champions.

Encore devant leur public, les Allemands ont dominé le Zénith Saint-Pétersbourg (2-1), grâce à des buts signés Laimer (49e) et Sabitzer (59e) et alors que les Russes avaient frappé les premiers, par Rakitsky (25e).

Une victoire sur la pelouse du Benfica néanmoins et les Gones repasseront en tête, avec un point de plus que Leipzig et trois longueurs d’avance sur le Zénith.