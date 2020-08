Valeur montante dans le paysage des entraîneurs européennes, le jeune Julian Nageslmann retrouvait Thomas Tuchel, qui l'avait entraîné il y a quelques années. Adepte d'un jeu offensif, le technicien allemand n'a pas pu mettre ses principes en place contre une formation parisienne très appliquée. Il l'a reconnu avec une grande franchise en conférence de presse.

"On ne pouvait pas tout préparer en détail"

« Ce soir, l'adversaire a été simplement plus fort que nous, et nous devons l'accepter », a-t-il expliqué. « On ne pouvait pas tout préparer en détail, tant le PSG a été variable depuis la reprise. Ce sont tous de bons footballeurs. Le déroulement du match était complètement différent de celui contre l'Atletico (...) Le deuxième but a été malheureux, c'était un peu un cadeau, comme le troisième. À ce niveau, on est très vite puni. Mais nous voulions jouer au football, ouvrir, et les erreurs ça arrive. Nous sommes bien entrés dans la deuxième période, et on prend ce troisième but venu de nulle part ».

"Passer à l'étape suivante"

« Évidemment quand on revoit un match, on trouve toujours des choses qu'on aurait pu faire autrement. Mais nous étions en demi-finale, on peut en être fiers, mais nous aurions bien aimé faire un pas de plus », a continué Julian Nagelsmann. « Il est important qu'en tant que groupe, nous nous remettions ensemble comme nous nous sommes présentés en Ligue des Champions. Les garçons devraient laisser la frustration s'exprimer un peu et passer à l'étape suivante ensemble ».