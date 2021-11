Leipzig : Marsch croit en la victoire face au PSG

Le collectif du PSG ne se résume pas à Messi selon Marsch

Le 19 octobre dernier sur la pelouse du Parc des Princes, le RB Leizpig avait longtemps cru que la victoire serait sienne, en raison de son avantage au score jusqu'à la 67ème minute. Toutefois, un doublé de Lionel Messi (67ème, 74ème) avait ensuite réduit à néant les efforts du club allemand pour un succès du PSG très poussif (3-2).(en raison d'une gêne aux ischios-jambiers et une douleur au genou, ndlr) mais Jesse Marsch ne compte pas changer son plan de jeu avec cette absence notable à l'esprit.Ce mardi en conférence de presse, le technicien de l'actuel 8ème de Bundesliga a affirmé que la victoire était possible pour sa formation. D'ailleurs, elle devrait s'appuyer sur la prestation réalisée au Parc, avec un pressing très important qui avait été exercé sur l'entrejeu du PSG.a-t-il expliqué, dans des propos relatés par L'Equipe. Lanterne rouge du groupe, avec 3 défaites en autant de rencontres, le club allemand s'en tiendra à un plan de jeu "Concernant l'absence de Lionel Messi, l'entraîneur américain de Leipzig s'est exprimé, ne voulant pas réduire le club de la capitale au seul sextuple Ballon d'Or.Ce sera une tâche très difficile dans les un contre un", a-t-il indiqué. Les trois Français, Nordi Mukiele, Mohamed Simakan et Christopher Nkunku sont tous annoncés comme des titulaires pour la rencontre.