Leipzig : Marco Rose donne les clés pour éliminer Manchester City

Ce mardi soir, le Red Bull Leipzig se déplace sur la pelouse de Manchester City afin d'aller y chercher une qualification inespéré pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Allemands ont réussi à tenir le match nul lors du match aller (1-1) et veulent s'imposer en terre anglaise. Malheureusement, Marco Rose sera privé de son attaquant fétiche pour cette rencontre : Christopher Nkunku. Encore blessé, l'international français peine à revenir.

Marco Rose : "Nous sommes prêts"

En conférence de presse, l'entraîneur allemand du RB Leipzig a donné les clés pour s'imposer à Manchester City. S'il sait que la tâche sera difficile, il a aussi parlé de la présence d'Erling Haaland, quasiment inoffensif au match aller.

“Nous avons joué contre Manchester City il y a trois semaines et nous savons ce qui nous attend. Nous devons juste être équilibrés face à cet adversaire très exigeant. Nous sommes prêts. Nous avons besoin de beaucoup de confiance, de courage et de jouer notre meilleur match de la saison, essentiellement. […] Nous connaissons tous les qualités d’Erling Haaland. Nous avons réussi à le neutraliser à l’aller, mais nous ne pourrons jamais le faire complètement, du début à la fin. Il y a d’autres joueurs de classe dans l’équipe, en plus de lui, et nous devons être vigilants“