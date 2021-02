Le match entre le RB Leipzig et Liverpool, prévu le 16 février prochain pour le compte des 8es de finale de la Ligue des Champions, ne pourra pas avoir lieu à la RB Arena. En raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, les Reds ne sont pas autorisés à entrer sur le sol allemand. Le gouvernement local a confirmé cette nouvelle jeudi soir, laissant leur représentant en C1 dans un vrai embarras.



Leipzig a proposé que l’affiche soit inversée, avec un match aller se jouant à Anfield et le retour à domicile (avec l’espoir que la situation sanitaire s’arrange d’ici là). Mais, l’option a été d’emblée écartée par les Anglais. L’équipe allemande a jusqu’au 8 février pour trouver une solution alternative sous peine de perdre la rencontre sur tapis vert (0-3).

Leipzig devrait se déplacer en Hongrie

A en croire ce que rapporte The Telegraph, on se dirige vers une opposition sur terrain neutre. Leipzig se serait résolu à faire un court voyage hors de son pays, ce qui ne serait pas vraiment un énorme désavantage vu que la rencontre est prévue à huis clos. Le lieu choisi c’est Budapest, la capitale hongroise, et qui se situe à 780km de Leipzig. Une nouvelle qui a de quoi ravir Peter Gulacsi, Willi Orban et Dominik Szoboszlai, les trois joueurs magyars du RBL.