Leipzig : Les Français ont de l'espoir

Christopher Nkunku a déjà l'expérience de ces rendez-vous

Dans le jeune effectif qui a permis à Leipzig de sortir de la phase de poules de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, il y a de nombreux Français. Les espoirs pleins de promesses étant au cœur de la politique des Roten Bullen, il n'est pas étonnant d'y trouver plusieurs joueurs cherchés dans les centres de formation français, quelques fois via Salzbourg. L'exemple le plus parlant est celui de. Le défenseur dispute certainement sa dernière saison chez l'actuel deuxième de Bundesliga. A 21 ans, il est attendu dans un top club européen dès cet été. Un transfert assez logique à la vue de la régularité du joueur formé à Valenciennes.Hormis les quatre premiers matchs de championnat, le premier tour de coupe et la journée inaugurale de Ligue des Champions qu'il a manqué sur blessure, le défenseur central a été titularisé à chaque fois par Julien Nagelsmann. Une présence qui n'est pas étrangère à la solidité défensive de Leipzig, la troisième de Bundesliga. Contre Tottenham, il aura l'occasion de prouver qu'il a le niveau pour museler les attaquants des grands clubs anglais avant d'en rejoindre un à l'inter-saison.



Pour ses compatriotes, ce huitième de finale de Ligue de Champions sera une occasion supplémentaire de s'illustrer avec un club à la lutte pour le titre national. Christopher Nkunku fait partie des joueurs attendus. Il a déjà joué un match à élimination directe de C1. C'était dans un rôle de joker en 2017 avec une entrée en jeu lors de la victoire 4-0 sur le Barça au Parc des Princes. Cette saison, le milieu de terrain est très important dans le jeu du deuxième de Bundesliga. Utilisé sur tous les postes offensifs, il a été impliqué sur 13 buts. Avec 9 passes décisives, il est le troisième meilleur passeur du championnat allemand et se retrouve en bonne compagnie. Il boxe dans la même catégorie que Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Achraf Hakimi ou Thomas Müller. Contre Lyon, l'ancien Parisien a transposé cette faculté à faire la différence pour ses coéquipiers sur la scène européenne avec une passe décisive pour Timo Werner. Un exploit à faire perdurer contre l'équipe entraînée par José Mourinho.

vidéo : l'énorme coup de canon de nkunku

Nordi Mukiele, la dernière surprise français de Leipzig

pourrait aussi franchir un nouveau cap prochainement. Cette rencontre contre Tottenham ressemble à l'occasion idéale d'y parvenir. Le latéral droit a déjà été titularisé à 13 reprises en championnat cette saison et n'a manqué aucun match de Ligue des Champions.Son activité dans le couloir droit fait la différence aussi bien défensivement qu'offensivement avec trois réalisations et deux passes décisives cette année. Un apport qu'n'a pas eu l'occasion d'avoir en défense centrale. L'ancien joueur de Sochaux est sur la touche depuis la fin septembre en raison d'une blessure musculaire. Avec un, il est déjà forfait pour cette rencontre et fortement incertain pour le match retour. Il n'a plus qu'à espérer que ses coéquipiers français fassent le travail pour participer à un quart de finale encore plus historique.