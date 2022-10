Les Blancos sont arrivés en Allemagne avant d'affronter les géants de la Bundesliga dans le Groupe F. L'équipe de Carlo Ancelotti est déjà assurée d'une place en huitièmes de finale. Une fois leur place en huitième de finale confirmée, Ancelotti a laissé certains joueurs clés au repos, tandis que d'autres sont restés à Madrid pour poursuivre leur rétablissement après des blessures mineures.

Le Real reste redoutable

Les deux joueurs clés Karim Benzema et Fede Valverde sont parmi ceux qui resteront dans la capitale espagnole, tandis que le vétéran croate Luka Modric a déclaré forfait à la dernière minute pour cause de fatigue musculaire. Malgré l'absence de joueurs clés, Rose pense que son équipe devrza lutter pour atteindre les huitièmes de finale dans les semaines à venir.



"Ils ont encore d'autres joueurs avec beaucoup de qualité comme remplaçants, Asensio, par exemple. C'est la meilleure équipe du monde. Il leur manque un ou deux joueurs importants, mais c'est un groupe fantastique, avec des joueurs comme Kroos. Il sera difficile de leur mettre la pression. En attaque, ils ont Rodrygo et Vinicius, c'est pourquoi ils sont le Real Madrid. Courtois est aussi le meilleur gardien du monde et ils sont les champions en titre".