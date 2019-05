LeBron James et Steve Kerr s'enflamment pour Liverpool

L'exploit de Liverpool mardi soir (4-0 contre Barcelone en demi-finales retour de Ligue des champions, après une défaite 3-0 à l'aller), a fait réagir jusqu'en NBA. Et pas n'importe qui... Si ce n'est pas si surprenant pour LeBron James, puisqu'il est actionnaire du club, le coach des Warriors Steve Kerr y est aussi allé d'un "You'll never walk alone !" des plus exaltés:

YOU'LL NEVER WALK ALONE!!!!!!!!!!! — Steve Kerr (@SteveKerr) 7 mai 2019