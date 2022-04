Le verdict de Simeone sur Manchester City

Les hommes de Diego Simeone affronteront Manchester City au Wanda Metropolitano demain en quart de finale de la Ligue des Champions. L'Atletico n'a pas connu sa meilleure saison jusqu'à présent, tandis que City est en tête de la Premier League et semble tout aussi fort en Ligue des Champions. Les hommes de Simeone ont éliminé Manchester United lors du dernier tour, mais leur tâche sera beaucoup plus difficile cette fois-ci.

Simeone admiratif de City

Et Simeone lui-même ne se fait pas d'illusions, estimant que City est l'un des favoris cette saison alors qu'il cherche à remporter son premier titre en C1. "Man City a de meilleurs joueurs que nous. City et le Bayern ont la plus grande chance de gagner cette compétition", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Ce que j'aime le plus, ce sont les équipes qui jouent bien, comme City. C'est un plaisir de les voir jouer". Ce match sera probablement une opposition de styles entre deux managers ayant des perceptions très différentes du football. Et si City est effectivement le grand favori, l'Atleti se réjouit à être l'outsider, ce qui rendra le match intéressant...