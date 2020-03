Avant le coronavirus qui va obliger des rencontres européennes comme Valence-Atalanta Bergame ce mardi, PSG-Borussia Dortmund ce mercredi ou Olympiacos-Wolverhampton ce jeudi à être jouées à huis-clos, d'autres évènements ont poussé l'UEFA à organiser des matchs dans des stades vides. Voici un top cinq des matchs européens qui ont été joués à huis-clos ces dernières saisons. Coupe des clubs champions 1982-1983 : Aston Villa - Besiktas (3-1)

Aston Villa a remporté la Ligue des Champions une seule fois dans son histoire, c'était en 1981-1982. Quelques mois plus tard, le club anglais a remis son titre en jeu dans un stade vide. Punis pour des actes de hooliganisme commis lors de la demi-finale victorieuse à Anderlecht la saison précédente, les Villans ont été obligés de recevoir le Besiktas Istanbul dans un Villa Park vide lors du premier tour de l'édition 1982-1983. Ce match du premier tour a été organisé un mercredi à 14h30 pour handicaper au maximum la formation basée à Birmingham. En vain. Victorieuse 3-1, l'équipe dirigée par Tony Barton est parvenue à se qualifier en confirmant ce résultat dans la folle ambiance turque au retour (0-0). C'est finalement avec une défaite en quart de finale contre les joueurs de la Juventus Turin, futurs finalistes de la compétition, qu'Aston Villa a perdu son trophée. Ligue des Champions 2004 - 2005 : AS Rome - Real Madrid (0-3)

Le Stadio Olimpico qui accueille les Galactiques du Real Madrid pour un match de Ligue des Champions. Le genre d'affiche qui augure d'une incroyable ambiance. Mais pas en décembre 2004. C'est dans un stade vide qu'Iker Casillas, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luis Figo, Raul, David Beckham ou Ronaldo ont joué. Ce dernier a été particulièrement en vue. Avec un doublé, l'attaquant brésilien a fait la différence. Luis Figo a marqué l'autre but d'une victoire madrilène qui a précipité l'élimination romaine. Qu'importe ce résultat, le mal était déjà fait pour l'équipe qui n'a pas pu compter sur Francesco Totti ce soir-là. Lors de la première journée de la Ligue des Champions 2004-2005, un projectile avait atteint Anders Frisk, l'arbitre du match contre le Dynamo Kiev. Ce dérapage a provoqué une sanction de deux matchs à huis-clos pour la Roma dont cette fatale rencontre contre le Real Madrid.

Ligue Europa 2012 - 2013 : Fenerbahçe - BATE Borisov (1-0)

L'UEFA n'aime pas trop les fumigènes. C'est donc en toute logique que l'instance européenne a sanctionné le Fenerbahçe durant l'hiver 2012 après l'utilisation importante d'engins pyrotechniques lors d'un match de poule de Ligue Europa contre le Borussia Mönchengladbach. Malgré un appel, le club stambouliote a été obligé de recevoir le BATE Borisov dans un stade vide pour le premier tour à élimination directe de la C3. Une sanction qui n'a effrayé ni les joueurs, ni les supporters turcs. Alors que les premiers ont arraché une qualification pour les huitièmes de finale grâce à un penalty de Cristian, les seconds ont réussi à parachuter des fumigènes à l'intérieur du Şükrü Saracoğlu Stadium. Un match qui a servi de point de départ à une épopée européenne achevée aux portes de la finale avec une défaite devant le Benfica Lisbonne. A l'heure actuelle, c'est toujours la meilleure campagne européenne de l'histoire du Fener'. Ligue des Champions 2014-2015 : CSKA Moscou - Manchester City (2-2)

En 2014-2015, Manchester City a rallié les huitièmes de finale de la Ligue des Champions malgré un début de compétition catastrophique. A la moitié du premier tour, les Skyblues n'avaient toujours pas gagné le moindre match. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé. Lors de la troisième journée, le club anglais se déplaçait sur la pelouse d'un CSKA Moscou obligé de jouer dans une Arena Khimki vide. La faute au comportement des supporters russes quelques semaines plus tôt lors d'un match contre l'AS Rome. Les Mancuniens avaient donc une belle opportunité de lancer leur saison européenne après la défaite inaugurale contre le Bayern Munich et le nul décevant concédé contre la Roma. A Moscou, les hommes de Manuel Pellegrini ont eu deux buts d'avance à la mi-temps grâce à des réalisations de Sergio Agüero et James Milner. Mais ce break n'a pas été converti en victoire. La faute à une réduction du score de Seydou Doumbia et un penalty marqué par Natch dans le money-time. Même sans public, le CSKA Moscou a su se transcender pour accrocher un grand d'Europe mais pas une qualification pour le top 16 continental. Ligue des Champions 2018-2019 : Lyon - Shakhtar Donetsk (2-2)

A l'image du PSG ce mercredi, d'autres clubs français ont évolué sur la scène européenne dans des stades vides. En 2018, ils ont été deux à lancer leur campagne européenne sans supporters. L'OL contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et l'OM face à l'Eintracht Francfort en Ligue Europa. Sanctionné par l'UEFA pour divers incidents qui avaient émaillés la précédente campagne en Ligue Europa, Lyon a découvert un Parc OL aux tribunes vides et cela a eu un impact sur la pelouse. Malmenés, les hommes de Bruno Génésio ont encaissés deux buts de Junior Moraes avant de revenir au score grâce à Léo Dubois et Moussa Dembélé. Un résultat nul accroché dans la douleur qui a permis à l'OL de se hisser jusqu'en huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition européenne.