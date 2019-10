Auteur d’un spectaculaire triplé, mardi, à l’occasion du déplacement du PSG à Bruges (0-5), Kylian Mbappé n’est pas seulement devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 17 buts en carrière en Ligue des champions, l’attaquant parisien effaçant des tablettes Lionel Messi en personne.

Avec 17 buts au compteur, l’ancien Monégasque a également intégré le Top 10 des meilleurs buteurs français en Ligue des champions. Ce total lui permet en effet d’apparaître sur la même ligne que Michel Platini et Sylvain Wilfrid à la huitième place.

Et le champion du monde tricolore pourrait encore rapidement progresser dans la hiérarchie puisque Nicolas Anelka et Franck Ribéry le devancent avec respectivement 20 et 18 buts. Même Antoine Griezmann, avec 22 buts, n’est pas à l’abri.