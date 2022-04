Le supporter agressé le soir de Lille-Wolfsbourg témoigne

"Je me suis senti soutenu"



Arnaud Lasserre, agressé le soir de #LOSC-Wolfsburg, prend la parole pour la première fois

— VDN Villeneuve-d'Ascq (@vdascq) April 5, 2022

Il n'a gardé aucun souvenir de cette agression, survenue le 14 septembre dernier, soir du match de Ligue des Champions entre Lille et Wolfsbourg (0-0). Resté 24 jours dans le coma, sorti de l’hôpital le 3 décembre dernier, Arnaud Lasserre est revenu pour la première fois sur cet épisode dans un entretien accordé à La Voix du Nord. Pris à partie par des supporters du LOSC, il a dévoilé les contours de sa nouvelle vie. "Je suis toujours sous traitement. Je vais chez le kiné trois fois par semaine.Mais ça va", a ainsi commenté ce supporter de Lens, qui avait accepté la proposition d'un ami afin d'aller voir Lille évoluer en Ligue des Champions.Consécutivement à l'agression subie, il s'est montré ému de l'élan de solidarité témoigné à son égard.. Ce qui m'a fait drôle, c'est de voir les professionnels parler de moi, comme Adil Rami, ou Pascal Cygan, venus à Santes pour un match où il y avait 450 personnes. Tous mes copains d'enfance se sont réunis. Je me suis senti soutenu", a reconnu le supporter. Si ce dernier envisage un éventuel retour au stade, sa compagne a affiché un avis bien différent : "".Par ailleurs, La Voix du Nord indique que les les, après avoir été interpellés et mis en examen le 9 mars, pour violence aggravée en réunion par l'usage de l'arme.