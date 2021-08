Le Shakhtar de De Zerbi sait aussi défendre

Roberto De Zerbi n'est pas qu'un entraîneur porté sur l'attaque. Il est aussi un redoutable tacticien. Et il l'a prouvé lors du barrage aller de Ligue des Champions entre Monaco et le Shakhtar Donetsk (0-1). Sous sa houlette, le club ukrainien a ramené un précieux succès de son déplacement dans la Principauté. Mais ce n'est pas en partant à l'assaut du but monégasque qu'il y est arrivé. Seuls trois tirs cadrés dont un mis au fond par Pedrinho à la 19eme minute de jeu ont permis aux Mineurs de se rapprocher de la phase de poules de la C1. Ils ont ensuite admirablement défendu ce but d'avance. Les coéquipiers de Lassina Traoré ont su gérer les temps faibles tout en mettant en échec l'impressionnant potentiel offensif de l'ASM.

Anatolii Trublin a été l'homme du match

Aleksandr Golovin, Wissam Ben Yedder, Kevin Volland et même Aurélien Tchouaméni ou Jean Lucas de loin ont eu des opportunités. Mais ils n'ont pas réussi à égaliser. Le bloc défensif du Shakhtar était bien organisé. Et quand il a été pris à défaut, Anatolii Trublin veillait. Le dernier rempart ukrainien a fait six arrêts. A la 81eme minute du match, il a notamment repoussé une frappe de Myron Boadu sur son poteau. Comme un symbole qu'il ne pouvait rien arriver au Shakhtar ce mardi soir.

Le Shakhtar est resté menaçant

Il faut dire que les défenseurs du Shakhtar se sont démultipliés. Marlon et Dodo ont été très en vue. Ils ont gagné de nombreux duels. Au milieu de terrain, Maycon en a fait de même pour protéger sa défense. Même si les Monégasques ont été dangereux en seconde période, les joueurs du Shakhtar Donetsk ont su résister pour garder ce petit but d'avance. Grâce à des transitions efficaces ils sont aussi restés menaçants en contres. Sans perdre totalement le monopole du ballon, les joueurs de Roberto De Zerbi ont joué une partition quasi-parfaite. Ils ont rappelé à Monaco mais aussi à l'Europe entière qu'ils étaient capables de briller offensivement mais aussi de s'illustrer défensivement. Et c'est là que se trouve le véritable coup de maître de l'entraîneur italien.