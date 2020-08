Le Real n'a pas toujours été souverain en C1

Nice – Real Madrid (1959-1960)

Quadruple vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, le Real Madrid s'est déplacé à Nice en février 1960 pour un quart de finale aller. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la Maison Blanche a tremblé. Au stade du Ray, le club espagnol a perdu un match aller pour la première fois de son histoire. Malgré l'absence d'Alfredo Di Stefano, ils ont mené 2-0 avant de se faire renverser par les Aiglons. Un triplé de Vic Nuremberg en deuxième période a offert une première victoire française contre le Real Madrid (3-2). Au match retour devant 100 000 spectateurs à Santiago Bernabeu, le retour de Di Stefano a permis aux Madrilènes de s'imposer 4-0 et d'éviter une première élimination. Après ce succès, le Real a été sacré champion d'Europe pour la cinquième fois consécutive.

Derby County – Real Madrid (1975-1976)

La remontada originale remonte à l'automne 1975. En huitièmes de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions, le Real Madrid s'est lourdement incliné sur la pelouse de Derby County (4-1). Ce soir-là, les Anglais étaient tout simplement trop forts. Mais au match retour, les Madrilènes ont fait parler l'expérience pour renverser la situation au terme d'un match complètement fou. Roberto Martinez a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu et trois buts en dix minutes à l'heure de jeu ont virtuellement qualifié les coéquipiers de Vincente del Bosque. Un but de Charlie George dans le dernier quart d'heure a finalement emmené les deux équipes en prolongations. Santillana y a marqué le but décisif. Avec cette victoire 5-1 après prolongation, le Real a pu continuer une aventure qui s'est terminée en demi-finale.

Etoile Rouge Belgrade – Real Madrid (1986-1987)

Double vainqueur de la Coupe de l'UEFA, le Real Madrid fait son grand retour en C1 avec l'espoir de renouer avec sa gloire d'antan. Dès les quarts de finale, le club madrilène a failli échouer dans cette entreprise. En déplacement sur la pelouse de l'Etoile Rouge Belgrade, les Espagnols ont reçu une correction (4-2). Les Serbes ont été intenables en début de partie et ils menaient 3-0 à la demi-heure de jeu. Borislav Cvetkovic, meilleur buteur de la compétition cette année-là, a notamment marqué. Le doublé d'Hugo Sanchez en fin de match a fait la différence malgré le quatrième but marqué par le club yougoslave grâce à Milan Jankovic. Au match retour à Madrid, le Real s'est contenté du minimum pour renverser la situation et atteindre le dernier carré : une victoire 2-0. Qualifiés grâce au but à l'extérieur, les hommes de Leo Beenhakker se sont inclinés au tour suivant contre le Bayern Munich après un match aller raté.

Bayern Munich – Real Madrid (2001-2002)

La volée de Zinédine Zidane en finale de la Ligue des Champions 2002 aurait pu ne jamais avoir lieu. En quart de finale, le Real Madrid a failli se faire sortir par le Bayern Munich. En Bavière, Geremi avait pourtant rapidement ouvert le score lors du match aller. Cet avantage a été préservé quand Cesar Sanchez a arrêté un penalty de Steffan Effenberg à un quart d'heure du terme. Mais dix minutes plus tard, le portier espagnol n'a rien pu faire face à l'international allemand. Pire, en toute fin de match, il a encaissé un deuxième but (2-1). Au match retour, les coéquipiers de Claude Makélélé ont tout donné pour se qualifier. Ces efforts ont été récompensés en deuxième période. Longtemps mis en échec, les Madrilènes ont trouvé la faille grâce à Ivan Helguera et Guti. Un succès contre un club allemand qui en a appelé un deuxième en finale face à Leverkusen.

Real Madrid – Wolfsbourg (2015-2016)

Zinédine Zidane aurait pu ne jamais commencer son mandat d'entraîneur à la tête du Real Madrid avec un succès en Ligue des Champions. Pour sa première saison sur le banc madrilène, il a failli connaître l'élimination dès les quarts de finale. Contre Wolfsbourg, son équipe est passée à côté du match aller. Dominateur, le club madrilène s'est fait piéger et il est reparti d'Allemagne avec une défaite 2-0 et un Karim Benzema blessé. Au match retour, Cristiano Ronaldo a pris les choses en main avec un triplé qui a véritablement lancé la carrière d'entraîneur de Zinedine Zidane. Il n'a presque plus perdu pendant l'année qui a suivi et il a soulevé la première de ses trois coupes aux grandes oreilles.

