Le Real Madrid surclasse Galatasaray

Grâce à un triplé de Rodrygo (4e, 7e, 90e+2) et un doublé de Benzema (45e, 81e), plus un penalty transformé par Ramos (14e), le Real Madrid a surclassé Galatasaray ce mercredi pour le compte de la 4e levée de la Ligue des champions (6-0).

Une victoire importante pour les hommes de Zinedine Zidane, qui confortent ainsi leur deuxième place à cinq longueurs d’un leader parisien intraitable et tombeur dans le même temps de Bruges au Parc des Princes (1-0, but d’Icardi).

Nantis de sept unités désormais, les Madrilènes comptent cinq et six points de plus au compteur que les Belges et les Turcs. Autant dire que les huitièmes de finale sont quasiment acquis.