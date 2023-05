Le Real Madrid sans deux cadres face à City mais avec un retour de poids

Le choc au sommet approche. Ce mardi soir, le Real Madrid reçoit Manchester City au stade Santiago Bernabéu en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Battus à ce même stade de la compétition l’an passé, les hommes de Pep Guardiola auront à cœur de prendre leur revanche pour décrocher leur premier sacre en C1. Au contraire, les Merengue veulent faire respecter leur statut d’épouvantail dans cette compétition. A quelques heures de ce duel, Carlo Ancelotti vient de dévoiler la composition de son groupe.

L’entraîneur italien devra se passer de Ferland Mendy et Eder Militao, tous deux blessés. Toutefois, le Real Madrid pourra compter sur un retour surprise. Absent lors de la finale de la Coupe du Roi ce samedi et annoncé forfait, Dani Ceballos est bien dans le groupe et devrait pouvoir tenir sa place. Une excellente nouvelle pour les Merengue.