Le Real Madrid et Liverpool se rencontreront en huitième de finale de la C1 et le dirigeant merengue, Emilio Butragueno, a affiché sa confiance avant le choc face aux Reds : "C'est la répétition de la dernière finale, ce sont deux finales historiques. Nous irons avec tout l'espoir de défendre notre statut de champions, en étant conscients de qui nous avons en face de nous car Liverpool est un club champion."

Le Real, spécialiste de la C1

Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, ne se fait pas d'illusion, étant conscient que Liverpool est un gros client et que le choc sera ardu, dans des propos relayés par Tribal Football. "Liverpool sera un rival très difficile qui pousse beaucoup dans son stade, mais nous sommes Madrid et tout le monde sait ce que cette compétition représente pour nous. Nous sommes les champions et nous jouerons le match retour au Bernabéu avec tout ce que cela signifie. Nous avons pleinement confiance en nos joueurs et nous ferons tout notre possible pour être dans le tirage au sort des quarts de finale. La Coupe du monde conditionne toute la saison et nous allons voir comment nos joueurs reviennent. Il est clair que cela va avoir un effet mais nous espérons arriver à notre match en parfaite condition. "