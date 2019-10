Le Real Madrid dauphin du PSG

Incapable de s'imposer sur ses deux premières sorties de la saison en Ligue des champions, le Real Madrid a signé mardi soir un précieux succès lors de la 3e levée de la phase de poules du tournoi. Les pensionnaires du Santiago-Bernabéu sont allés l'emporter (0-1) à Istanbul, au détriment du Galatasaray de Steven Nzonzi, Jean Michaël Seri, Sofiane Feghouli et autre Younès Belhanda. C'est Toni Kroos qui a inscrit le but décisif (18e).

Et voilà les Merengues deuxièmes du groupe A, distancés de cinq points par le leader parisien, et qui disposent de deux unités d'avance sur le FC Bruges. Les Merengues auront l'opportunité de confirmer leur retour dans la course à qualification pour les huitièmes de finale le 6 novembre prochain, à domicile contre ces mêmes Turcs.