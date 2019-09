Le Real déjà dos au mur

"C’était difficile, ça a fait très mal." Douze jours après la débâcle madrilène à Paris (3-0), Zinedine Zidane, présent en conférence de presse lundi, a encore en tête ce lourd revers en ouverture du groupe A de la Ligue des champions: "Nous sommes à la quatrième place, c’est une réalité. Et c’est pourquoi le match de demain (mardi, ndlr) est très important."

"On sait ce qu’on doit faire. On n’a pas bien commencé cette campagne de Ligue des champions et on doit prendre des points contre Bruges", a poursuivi l’entraîneur français du Real, rassuré par les trois matches consécutifs sans prendre de but de ses hommes, à Séville (0-1), contre Osasuna (2-0) et samedi dernier, lors du derby madrilène sur la pelouse de l’Atlético (0-0).

"On est contents de ce que l’on fait. Et être solides défensivement nous donne une bonne base. Mais on doit aussi prouver offensivement, avec les joueurs de qualités que l’on a." Interrogé sur la méforme d’Eden Hazard, également passé devant les médias, "Zizou" veut laisser du temps au Belge. "Il va réussir ici, je ne suis pas inquiet. Et puis il m’est arrivé la même chose. C’est pourquoi je suis très calme, je savais que les choses allaient finir par marcher pour moi, et c’est pareil pour lui", assure-t-il.