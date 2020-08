Le PSG voit la gloire au bout du tunnel

50 ans jour pour jour après un déplacement à Poitiers pour jouer le premier match de son histoire, Paris affronte le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. 18 274 jours après sa création, le PSG est à 90 minutes d'une victoire en C1. Le club de la capitale n'en a jamais été aussi proche. Pour y arriver, la route a été longue, les détours nombreux. Depuis sa première élimination par le FC Vitkovice en 1986, il a joué 110 matchs avant d'atteindre la finale. C'est simple dans l'histoire de la Ligue des Champions, personne n'a attendu aussi longtemps pour être à une rencontre du titre.

L'année de la création du PSG, le Bayern jouait déjà en C1

Pendant toutes ces années, il a fallu de la patience et de la résilience aux Parisiens. Le PSG a construit son histoire sur des miracles mais surtout sur des déceptions. Du coup de tête de Kombouaré face au Real Madrid en 1993 à la remontada barcelonaise en passant par le doublé d'Amara Diané à Sochaux ou les éliminations répétées en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le pensionnaire de la Ligue 1 ne doit pas oublier d'où il vient. Le champion de France est un club jeune qui a fait ses débuts quand le Bayern Munich participait déjà aux compétitions européennes. Ce dimanche, le fait d'être placé au même niveau que le Rekordmeister allemand est déjà une victoire. A l'Estadio da Luz, ces deux équipes sont à la même distance du sommet du football européen.

Le projet parisien s'est métamorphosé en dix ans

Longtemps, le projet parisien a été freiné par des crises. De la guerre avec ses propres supporters à l'annuelle panne de résultat de l'automne, le PSG semblait gâcher les épopées européennes des années 90 lors du changement de siècle. Pour rattraper son retard, Paris a pu compter sur les investissements de QSI. Ce statut de nouveau riche n'a pas toujours fait l'unanimité et le Bayern Munich a souvent été le premier pour mettre des bâtons dans les roues du projet parisien. Malgré les critiques et les embouteillages sur scène continentale, le locataire du Parc des Princes sait où il veut aller. Et il s'est donné les moyens d'y parvenir. Après des années à se demander quand est-ce qu'il va y arriver, cette saison a donné quelques éléments de réponse : bientôt. Le parcours réalisé dans une année 2020 spéciale à bien des égards peut être décrié, le PSG n'a pris aucun raccourci pour se rapprocher de sa destination. Ce n'est peut-être pas Byzance mais c'est suffisant pour marquer l'histoire. En 50 ans, les Parisiens sont passés de Poitiers à Lisbonne mais les escales ont été nombreuses, le parcours très long et le triomphe potentiel encore plus beau.