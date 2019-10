Le PSG valide le quart

On n’était pas spécialement inquiets, et la qualification du PSG n’est pas une surprise. Après un large succès à l’aller chez les Islandaises de Breiklavik (0-4), il y a deux semaines, les joueuses d’Olivier Echouafni ont logiquement validé le travail en décrochant une nouvelle victoire 3-1 à Jean-Bouin, jeudi soir en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. C’est surtout l’occasion de faire le point sur cette C1 dont le top 8 se décide très tôt dans la saison, et qui comportera une fois encore les deux géants français.

En plus du Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais s’était qualifié mercredi en passant un 7-0 à Hjörring, 11-0 au total des deux matches. Ce sera la cinquième année de suite où deux clubs français seront en quarts, et la dernière fois où ce n’était pas arrivé, c’est-à-dire en 2015, c’est parce que le PSG avait éliminé l’OL en huitièmes. A deux semaines du premier sommet du championnat entre les deux équipes, c’est aussi l’opportunité pour le PSG de rester sur une bonne dynamique, celle qui permet au club de la capitale de mener la danse grâce à l’incroyable nul des Lyonnaises à Dijon (0-0) il y a 10 jours.

Echaoufni: "On voulait absolument gagner"

En attendant, jeudi soir, la Canadienne Jordyn Huitema a vite ouvert le score (6e). Et après une belle frappe de Morroni de peu à côté (35e), les visiteuses ont sauvé l’honneur en égalisant juste avant la pause (45e+1). Progressivement, les Parisiennes ont recommencé à se procurer des occasions, par Khelifi sur le poteau (59e), Huiteam (68e) ou encore Boussaha (69e). Jusqu’au doublé de Huitema (2-1, 78e), secondée dans le temps additionnel par Kadidiatou Diani qui n’était entrée qu’à un quart d’heure de la fin (3-1, 90e+3).

"On voulait absolument gagner, on s’était fixés cet objectif, se contente Echouafni sur beIN SPORTS. Ça a été un peu long à venir, mais on y a mis du cœur et de la détermination, même si ça manquait un peu de rythme… On a eu l’efficacité à la fin." Diani est au diapason: "La mission, c’était de gagner. Ce n’était pas facile, la situation s’est bien débloquée à la fin. C’est toujours bien pour le moral, on est très contentes." Le tirage au sort – intégral – aura lieu lundi, pour des quarts prévus dans cinq mois (aller les 25 et 26 mars, retour les 1er et 2 avril). S’il pouvait éviter que le PSG et l’OL ne se retrouvent, au moins pas dès les quarts…