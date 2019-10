Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse de Galarasaray (0-1), mardi soir, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions.

Mauro Icardi a inscrit le seul but de la rencontre (52e), son premier avec le PSG, sur un service de Pablo Sarabia.

Avec six points au compteurs, le club de la capitale s'envole en tête du groupe A, avec quatre points d'avance sur Bruges, son prochain adversaire, et cinq sur le Real Madrid et Galatasaray.