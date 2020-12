Le PSG, enfin lancé ?

L'alerte rouge est peut-être levée, l'attention ne doit pas être relâchée. Après sa victoire à Old Trafford contre Manchester United, le PSG n'a besoin plus que d'une victoire face à Basaksehir pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue de Champions. Le club de la capitale pourrait même terminer en tête de son groupe si le scénario lui est favorable. Un vrai miracle quand on se rappelle la phase aller poussive des partenaires de Neymar. Mais tout cela semble déjà loin.

Dans une saison au rythme infernal, les défaites européennes du début de saison ont déjà laissé place aux projections vers le printemps. Comme un moyen d'enterrer définitivement la crise automnale qui avait mis Thomas Tuchel sous pression. Désormais, l'entraîneur allemand, qui a le soutien de son vestiaire, semble bien parti pour terminer la saison. Pour s'assurer de l'implication totale de ses joueurs face au club stambouliote ce mardi soir, le coach n'a pas hésité à qualifier ce match de « troisième finale ». Le genre de rendez-vous qui plaît de plus en plus au PSG sur la scène continentale.

En Ligue des Champions, le PSG sait où il veut aller



Le PSG semble avoir enfin fait la bascule pour devenir un grand club européen. Dans les matchs à enjeux, les champions de France arrivent enfin à se sublimer. Et quand ils n'y parviennent pas, ils ont appris à gagner ces rencontres décisives même en jouant mal. Le Final 8 estival de la dernière Ligue des Champions a amorcé cette métamorphose. Cet automne agité l'a achevée. Tout n'est pas encore parfait mais Paris est sur le bon chemin. Maintenant, il ne faut pas tout gâcher face à une équipe de Basaksehir qui n'a plus rien à perdre.

En recevant les coéquipiers d'Enzo Crivelli, le PSG s'évite un détour sur les rives du Bosphore qui aurait pu se transformer en traquenard, comme Manchester United a pu s'en rendre compte. Même si le Parc des Princes sera vide, les partenaires de Mbappé ne manqueront pas de repères au moment d'atteindre une phase à élimination directe qu'ils connaissent maintenant par cœur. Pour avoir le plus d'atouts dans sa manche au moment de boucler son premier tour de Ligue des Champions, le finaliste de la dernière édition a mis ses joueurs dans les meilleures dispositions possibles. Le leader de la Ligue 1 reste sur une victoire à Montpellier en ayant laissé Neymar et Marquinhos au repos et en relançant Kylian Mbappé qui a marqué. Ce deuxième succès en moins d'une semaine permet à Paris d'avoir enfin tous les voyants au vert.

Tuchel : "On veut gagner cette 3ème finale" :