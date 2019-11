Le PSG dans un cercle fermé

Le PSG, roi du grand huit ! Vainqueur de Bruges (1-0), mercredi, à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le club de la capitale a d’ores et déjà validé son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Une bonne habitude pour les Parisiens, qui se sont ainsi assurés d’une huitième qualification consécutive pour la phase finale de la C1.

Une constance pour le moins remarquable puisqu’ils ne sont que quatre clubs à ne pas avoir manqué une seule fois le rendez-vous des huitièmes de finale depuis 2012 et la première participation du PSG version QSI à la Ligue des champions. A l’instar des Rouge et Bleu, le Bayern Munich a également scellé, mercredi, sa qualification et malgré une domination moins éclatante que par le passé, il devrait en être de même pour le Barça et le Real Madrid, tous les deux en ballottage favorable. Mention spéciale pour le club catalan, bien parti pour enchaîner une huitième phase de groupes consécutive terminée à la première place.

Régulier également dans les éliminations prématurées...

Derrière ce quatuor suivent deux autres grands d’Europe: la Juventus Turin et Manchester City, la Vieille Dame ayant également déjà composté son ticket et les Citizens étant bien partis pour décrocher à leur tour une septième qualification pour les huitièmes de finale en huit ans. De son côté, le Borussia Dortmund est en lice pour une sixième participation depuis 2012, soit plus qu’Arsenal ou le FC Porto (5), Chelsea et l’Atlético Madrid briguant eux aussi une cinquième qualification sur la période.

Malheureusement pour les Parisiens, alors que le Bayern (2013), le Barça (2015) et le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) ont tous soulevé la coupe aux grandes oreilles depuis huit ans, le PSG a également fait preuve d’une certaine régularité dans les éliminations prématurées avec quatre échecs de rang au stade des quarts de finale puis trois dès les huitièmes de finale. Une constance que les hommes de Thomas Tuchel entendent briser au printemps prochain…