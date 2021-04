Le PSG bientôt privé d’Europe ?!

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, le PSG, qui est actuellement en course pour atteindre le dernier carré de la C1 et qui est vice-champion d’Europe en titre, est susceptible d’être bouté hors de compétition continentale dans trois ans. Un scénario qui ressemblerait à une véritable catastrophe pour le club de la capitale française, car il viendrait plomber tous les efforts faits pour sa progression depuis la venue du QSI en 2011.

Pour l’ECA, Al-Khelaifi a choisi son camp

Il n’est pas question-là de fair-play financier ou sanction à l’encontre des Parisiens, mais d’une Ligue fermée à laquelle ils ne seraient plus invités. Selon les révélations faites par L’Equipe ce samedi, les principaux représentants de l’ECA (Association des clubs européens) réfléchiraient à la création d’une superligue sans participation du meilleur club français. Et pour cause ; Nasser Al-Khelaifi ne serait pas très favorable à ce projet, et militerait plus en faveur d’une réforme de la Ligue des Champions.

La nouvelle formule de la Ligue des Champions aurait dû être approuvée jeudi dernier, mais la décision a été annulée parce que les principales écuries continentales n’étaient pas convaincues par les garanties financières qui leur étaient proposées. Elles en veulent encore plus, avec un meilleur magot à se partager. Un groupe de travail a été constitué et étudie les différents aspects de cette compétition (nombre d’équipes, format, financement). Pour Paris, un revirement de la situation n'est bien sûr pas à exclure, mais le risque d'être privé à terme des grandes joutes européennes est donc bien là.