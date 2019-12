Le PSG aimerait voir Bergame...

L'équipe à prendre

1 - Sous le format actuel de la Ligue des Champions (depuis 2003/04), l’Atalanta 🇮🇹 est devenu la 1e équipe à se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition après avoir perdu ses 3 premiers matches de groupes. Protagoniste. pic.twitter.com/xDB2XxAbbM

— OptaJean (@OptaJean) December 11, 2019

Les cinq autres

Il ne faut pas se mentir : tous les premiers de groupe veulent l'. Pour sa première participation à la Ligue des Champions, le club italien a réussi à prendre la deuxième place d'un des deux seuls groupes qui, avec celui de Lyon, ne comportait pas plus d'un gros bras européen - mais le PSG ne peut pas affronter l'OL. Sixième en Serie A (après sa troisième place la saison passée), le club de Bergame a doublé le Shakhtar Donetsk - et le Dinamo Zagreb - à la dernière journée en s'imposant 3-0 en Ukraine.C'est aussi l'avantage d'hériter du Real Madrid dans son groupe : on ne peut pas le retrouver en huitièmes. Pas de Barça ou Real pour le PSG, donc, comme ce fut le cas en 2017 et 2018. Difficile d'établir une hiérarchie entre les adversaires restants. A commencer par les Anglais.était l'ennemi traditionnel des années Laurent Blanc (plutôt heureux, contrairement à l'autre rival Barcelone),est à la relance complète avec Jose Mourinho.Les cinq tirages potentiels naviguent tous dans la même zone moyen-bien en championnat, entre la troisième et la huitième place.est troisième mais traverse une saison étrange,est huitième mais n'est qu'à un point du quatrième... Quant à, la déconfiture liée à la mutinerie des joueurs est peut-être amenée à se terminer avec le remplacement de Carlo Ancelotti sur le banc par Gennaro Gattuso. Et même dans la panade, le Napoli reste quand même septième de Serie A et n'a pas perdu face à Liverpool (une victoire en Italie, un nul à Anfield). L'ambiance de feu, comme à Dortmund, donnerait presque envie d'éviter le piège. Même si la perspective de recevoir au retour doit rester l'avantage prédominant pour le PSG, qui a une chance sur deux d'inaugurer un nouvel affrontement :