Le nouveau record de Neymar avec le PSG

Neymar, la barre des 400

Alors qu'il restait sur trois échecs successifs en huitième de finale de la compétition (face au FC Barcelone, Real Madrid et Manchester United), le club de la capitale peut désormais avoir le sourire car il disputera - si tant est que la Ligue des Champions se poursuive avec l'épidémie du coronavirus - la suite de la compétition. Neymar était lui particulièrement attendu pour faire la différence alors que Kylian Mbappé avait débuté la rencontre sur le banc, ne rentrant en jeu qu'à la 63ème minute à la place de Pablo Sarabia.De fait, le numéro 10 a été buteur de façon surprenante via une tête bien ajustée pour tromper la vigilance du gardien de Dortmund, Roman Bürki. Le Brésilien est impliqué sur 28 buts lors de ses 20 matches disputés cette saison (18 buts et 10 passes décisives).. Il est également apparu marqué par l'émotion au coup de sifflet final de cette rencontre, en larmes, lui qui avait voulu quitter le club cet été pour retourner au FC Barcelone. Selon les chiffres de l'UEFA, Neymar s'est hissé en troisième position des parisiens les plus actifs à la course avec 10,479 kilomètres parcourus lors du match. Il est devancé par Idrissa Gueye (10,971 km) et Edinson Cavani (11,970 km).