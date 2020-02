Le nouveau ballon de la Ligue des Champions dévoilé

On connaît le ballon qui sera utilisé pour les phases finales de la Ligue des Champions. L’UEFA a en effet dévoilé mardi, sur son compte Twitter, le design du nouveau cuir, qui va entrer en scène à partir des huitièmes de finale. Et donc dès mardi, lors des chocs Atlético Madrid-Liverpool et Dortmund-PSG. Evidemment toujours fabriqué par le partenaire de la compétition Adidas, ce ballon se distingue du précédent par ses couleurs, avec principalement du bordeaux et du bleu marine, contrairement au bleu et jaune plus tape à l’œil vu en poules. L’inscription « Istanbul 20 » apparaît logiquement, la ville turque ayant été choisie pour accueillir la finale, le 30 mai prochain, au stade Atatürk.



Road to Istanbul 🇹🇷

Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

