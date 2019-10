Le monde merveilleux de Haaland

Erling Haaland risque de ne pas rester très longtemps à Salzbourg. L'Europe entière le connaît désormais, et pour de très bonnes raisons: le gamin norvégien, à seulement 19 ans, est déjà le deuxième joueur de moins de 20 ans à marquer à chacun de ses trois premiers matches en Ligue des champions, égalant Karim Benzema. Mais ça, c'était après son ouverture du score face à Naples. Or, c'est aussi lui qui a marqué le deuxième but de son équipe (défaite 2-3), ce qui l'a fait passer dans une autre dimension.

Ainsi, Erling Haaland est tout simplement le premier joueur à inscrire six buts lors de ses trois premiers matches de C1, puisqu'il avait déjà réussi un triplé lors de sa première rencontre - un succès 6-2 devant Genk - et un autre but à Liverpool (défaite 4-3). Lionel Messi avait attendu 17 matches de C1 pour atteindre six unités, Cristiano Ronaldo 32. Dans ce classement très spécifique des grands précoces, où il n'est même plus question d'âge, c'est un certain Didier Drogba que Haaland a rejoint puis dépassé: en 2003, l'attaquant de l'OM avait ainsi inscrit cinq buts lors de ses trois premières sorties.

L'Ivoirien avait marqué lors de la défaite 4-2 sur le terrain du Real, puis signé un triplé à l'occasion du succès 3-0 devant le Partizan Belgrade, et enfin un dernier but lors du revers 3-2 face au FC Porto. Les records s'accumulent donc pour Haaland qui, déjà, avec son triplé au premier match, avait rejoint Raul et Wayne Rooney parmi les seuls joueurs de moins de 20 ans à avoir marqué trois fois lors d'un même match de C1 (18 ans et 113 jours pour Raul, en 1995 ; 18 ans et 340 jours pour l'Anglais, en 2004).